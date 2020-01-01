Les portes constituent des éléments fonctionnels et esthétiques essentiels dans tous types de bâtiments, qu’il s’agisse de logements, de bureaux, d’établissements recevant du public ou de sites industriels. Elles assurent la sécurité, l’isolation thermique et acoustique, la protection contre le feu ou l’intrusion, tout en participant à l’identité architecturale du projet. Disponibles en bois, acier, aluminium, PVC ou matériaux mixtes, les portes se déclinent en de nombreux modèles : portes pleines, vitrées, blindées, coupe-feu, acoustiques, techniques ou décoratives. Elles peuvent être battantes, coulissantes, pivotantes ou automatiques, selon les besoins d’usage et les contraintes d’espace. Conformes aux normes en vigueur (accessibilité, sécurité incendie, performance thermique), ces solutions s’adaptent aux exigences du neuf comme de la rénovation. Explorez notre sélection de portes professionnelles pour sécuriser et valoriser vos projets de construction.