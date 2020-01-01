Bois d'oeuvre traité

Le bois d’œuvre traité est un matériau incontournable dans la construction et l’aménagement extérieur. Grâce à un traitement spécifique, il bénéficie d’une protection renforcée contre l’humidité, les insectes et les champignons, garantissant une durabilité accrue face aux contraintes climatiques et biologiques. Utilisé pour les charpentes, ossatures, terrasses ou aménagements paysagers, il offre à la fois robustesse et fiabilité dans le temps. Ce type de bois répond aux exigences des professionnels du BTP souhaitant sécuriser leurs ouvrages tout en optimisant leur longévité. Adapté aux applications structurelles comme esthétiques, il constitue une solution performante pour bâtir des projets solides et résistants.