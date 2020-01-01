Boisseau en béton, terre cuite

Le boisseau en béton ou en terre cuite est un élément de construction préfabriqué utilisé pour réaliser des conduits verticaux, notamment pour les cheminées, les évacuations ou la ventilation naturelle. Il assure la sécurité, la durabilité et la bonne évacuation des fumées ou de l’air vicié. La terre cuite est appréciée pour sa résistance thermique et sa régulation de l’humidité, tandis que le béton offre une excellente robustesse mécanique. Ces boisseaux sont simples à poser et conformes aux réglementations feu. Ils s’adaptent à tous types de bâtiments, en neuf comme en rénovation. Parcourez les références proposées pour choisir la solution adaptée à vos besoins en conduits maçonnés.