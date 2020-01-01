La gaine technique regroupe l’ensemble des conduits et gaines dédiés à la circulation et à la protection des fluides, câbles ou systèmes de ventilation dans les bâtiments. Qu’il s’agisse de gaines électriques, CVC, de ventilation, d’évacuation ou de distribution, ces éléments jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement des infrastructures. Performantes, résistantes et fiables, elles sont conçues pour répondre aux normes en vigueur (incendie, isolement thermique, acoustique, pression) et s'adaptent à tous types de projets – résidentiels, tertiaires ou industriels, en neuf comme en rénovation. Faciles à poser, modulaires et disponibles en matériaux variés (PVC, acier, aluminium ou textile technique), elles assurent une protection optimale et une durabilité renforcée des installations. Parcourez les solutions listées pour sélectionner les gaines techniques adaptées à vos ouvrages professionnels et garantir performance et sécurité sur chantier.