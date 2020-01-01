Boîte aux lettres collective : conçue pour équiper les halls d’immeubles, copropriétés ou bâtiments tertiaires, cette solution permet de centraliser la distribution du courrier. Disponible en version murale, encastrée ou sur pied, elle peut être installée en intérieur comme en extérieur. Chaque casier est sécurisé, numéroté et personnalisable, avec options de serrure normalisée, porte-nom ou finition sur mesure. Fabriquée en matériaux résistants (acier, inox, aluminium), elle garantit longévité et protection contre le vandalisme ou les intempéries. Conforme aux normes de La Poste, elle facilite la remise du courrier tout en s’intégrant au design architectural. Ces équipements sont modulables et répondent aux besoins des promoteurs, bailleurs et installateurs.