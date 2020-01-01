La famille Boîte aux lettres et accessoires propose une sélection complète et professionnelle de solutions pour la distribution du courrier et la gestion des colis, adaptées à tous types de bâtiments : résidences individuelles, collectifs, tertiaires ou ERP. Boîtes aux lettres individuelles, collectives, colonnes modulaires, plateaux pour colis, supports muraux ou sur pied… chaque produit est conçu pour allier sécurité, accessibilité et durabilité. Fabriquées en matériaux résistants (acier peint, inox, aluminium, plastique haute densité), ces boîtes offrent protection contre les intempéries et tentatives de vandalisme, tout en s’intégrant harmonieusement dans l’environnement architectural. Les accessoires (caches-plombiers, frontons, serrures) permettent une personnalisation précise selon les besoins. Les professionnels du BTP y trouvent des solutions conformes aux normes en vigueur, faciles à installer et adaptées aux usages quotidiens. Parcourez notre gamme pour sélectionner la boîte ou l’accessoire qui répondra à vos exigences techniques et esthétiques.