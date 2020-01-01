Boîte aux lettres individuelle : une solution simple, robuste et esthétique pour la distribution sécurisée du courrier en maison ou logement individuel. Ces modèles, à poser ou à encastrer, sont conçus pour résister aux intempéries et assurer la confidentialité du courrier. Disponibles en divers matériaux (acier galvanisé, aluminium, plastique renforcé), couleurs et formats, elles s’intègrent harmonieusement dans tout type d’entrée. Les professionnels peuvent choisir entre ouverture frontale ou arrière, modèles muraux ou sur pied, avec ou sans porte-nom. Conformes aux normes postales en vigueur, ces boîtes aux lettres garantissent une installation facile, un entretien minimal et une excellente durabilité. Adaptées à la construction neuve comme à la rénovation, elles répondent aux attentes des particuliers et des entreprises.