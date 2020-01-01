Boîte de détente, de mélange pour distribution aéraulique

Les boîtes de détente ou de mélange sont des composants clés pour répartir l’air dans les réseaux de ventilation. Elles permettent d’homogénéiser les flux, d’atténuer les vitesses et de mélanger des courants d’air chaud et froid. Elles assurent un confort thermique optimal tout en maintenant des performances aérauliques constantes. Utilisées dans les systèmes de climatisation centralisée, ces boîtes s’intègrent facilement dans les gaines ou faux plafonds. Retrouvez des modèles compatibles avec tous types de réseaux et débits.