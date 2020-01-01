Conduit et gaine de ventilation

Les conduits et gaines de ventilation sont des éléments essentiels à la distribution et à l’évacuation de l’air dans les bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels. Qu’il s’agisse de VMC, de systèmes de désenfumage ou de traitement d’air, ces réseaux assurent un renouvellement efficace de l’air et participent à la qualité de l’environnement intérieur. En tôle, aluminium, textile ou PVC, les gaines s’adaptent aux contraintes techniques et réglementaires des projets. Leur bonne conception conditionne la performance aéraulique, la réduction des pertes de charge et le confort acoustique. Sélectionnez des solutions robustes et conformes pour garantir la fiabilité de vos installations de ventilation.