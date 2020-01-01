Boîtier d'encastrement

​Les boîtiers d'encastrement sont des composants essentiels pour intégrer harmonieusement les appareillages électriques (interrupteurs, prises) dans les murs ou cloisons, garantissant à la fois sécurité et esthétique. Disponibles en divers formats (ronds, carrés) et tailles (1 à 4 postes), ils s'adaptent aux besoins spécifiques de chaque installation. Certains modèles, comme ceux de la gamme Batibox de Legrand, offrent une étanchéité renforcée à l'air, contribuant ainsi à l'efficacité énergétique des bâtiments. Conformes aux normes en vigueur, ces boîtiers assurent une installation fiable et durable. Découvrez notre sélection de solutions techniques adaptées aux exigences des professionnels du BTP, alliant performance, durabilité et conformité réglementaire.