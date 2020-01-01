Les bordures sont des éléments incontournables dans l’aménagement des espaces extérieurs. Elles permettent de délimiter les zones, de sécuriser les espaces publics et de structurer les projets urbains ou paysagers. En plus de leur fonction esthétique, elles jouent un rôle essentiel dans la gestion de l’écoulement des eaux pluviales et dans la protection des espaces verts, des plantations et des infrastructures routières.

Disponibles en divers matériaux tels que le béton, la pierre, l’acier ou le bois, les bordures de voirie et de jardin se déclinent en plusieurs modèles pour répondre aux besoins spécifiques des projets. Elles sont utilisées pour la séparation des voies de circulation, le maintien des plantations, l’aménagement de trottoirs ou la délimitation des parkings.

Cette page présente une large gamme de bordures adaptées aux exigences des professionnels du BTP, des collectivités et des aménageurs urbains, pour garantir fonctionnalité, sécurité et esthétisme dans les projets d’aménagement extérieur.