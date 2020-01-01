Bordure et caniveau de voirie

Les bordures et caniveaux de voirie jouent un rôle clé dans l’aménagement des infrastructures routières et urbaines. Ils assurent la délimitation des espaces et facilitent l’écoulement des eaux pluviales, garantissant ainsi la sécurité et la durabilité des chaussées et trottoirs.

Les bordures de voirie délimitent les zones de circulation et de stationnement, tout en offrant une protection contre l’usure et les risques d’accident. Elles peuvent être en béton, pierre ou métal, s’adaptant à différents types de projets et environnements.

Les caniveaux de voirie assurent le drainage des eaux de pluie, évitant les inondations et les dégâts causés par l’accumulation d’eau. Ils sont disponibles en différentes configurations : simples, doubles, ou avec grilles d'évacuation, offrant ainsi une solution de drainage adaptée à chaque besoin.

Cette page présente une sélection de produits pour les professionnels du BTP, des collectivités et des aménageurs urbains, afin d'optimiser les aménagements extérieurs tout en garantissant performance et esthétique.