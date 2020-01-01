Le bouche-pores pour bois est un produit de préparation qui uniformise l’absorption du support avant finition. En comblant les pores du bois, il améliore l’aspect final des vernis, peintures ou lasures, tout en limitant leur consommation. Essentiel pour les surfaces à grain ouvert, il garantit un rendu lisse et une meilleure accroche. Apprécié en menuiserie intérieure, agencement ou ébénisterie, il constitue une étape clé pour des finitions professionnelles et durables.