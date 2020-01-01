Brique de parement

Les briques de parement sont la solution idéale pour enrichir l’esthétique des façades tout en conservant la robustesse d’un matériau traditionnel. Utilisées en revêtement extérieur ou intérieur, elles offrent une finition soignée, un large choix de textures et de teintes, et une excellente durabilité face aux aléas climatiques. Conçues pour s’intégrer facilement à tous types de constructions, ces briques facilitent la pose — par collage ou en maçonnage — et garantissent une bonne résistance mécanique. En plus de valoriser l’aspect architectural, elles contribuent à la protection des murs porteurs et à l’entretien simplifié des surfaces. Adaptées aux projets neufs comme à la rénovation, les briques de parement répondent aux besoins des professionnels exigeants en terme de style et de performance. Parcourez les solutions disponibles pour choisir le parement qui sublimera vos ouvrages.