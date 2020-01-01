Brique hauteur d'étage acoustique

Les briques hauteur d’étage acoustique sont spécialement conçues pour répondre aux exigences élevées de confort phonique dans les bâtiments résidentiels et tertiaires. Grâce à leur format optimisé offrant une hauteur équivalente à celle d’un étage, elles permettent une pose rapide avec un joint horizontal réduit, assurant une uniformité parfaite de la paroi. Leur structure alvéolée et leur densité maîtrisée garantissent une isolation acoustique renforcée, parfaite pour limiter les résonances et bruits d’impact entre niveaux. Adaptées aux murs de refend, cloisons ou planchers porteurs, elles répondent aux performances acoustiques imposées par la réglementation (type R’w et DnT,w). Idéales pour les constructions neuves comme les travaux de rénovation acoustique, ces briques offrent une solution technique robuste, régulière et performante. Consultez les produits disponibles pour sélectionner les références adaptées à vos exigences métier et optimiser vos chantiers.