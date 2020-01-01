Brique hauteur d'étage isolée

Les briques hauteur d’étage isolées sont conçues pour offrir une solution tout-en-un aux professionnels du bâtiment, alliant rapidité de mise en œuvre, performance thermique et conformité réglementaire. Grâce à leur hauteur équivalente à celle d’un étage, elles permettent une pose en une seule opération, avec des joints minces, réduisant les ponts thermiques et le temps de travail. Intégrant un isolant performant (laine minérale, mousse, etc.), elles assurent une excellente résistance thermique et contribuent activement à l’atteinte des objectifs RE 2020. Utilisées pour les murs porteurs, cloisons extérieures ou refends, elles conviennent parfaitement aux logements collectifs ou maisons individuelles à haute performance énergétique. Leur conception facilite la régularité du montage et le confort sur chantier. Consultez les produits disponibles pour trouver la brique isolée hauteur d’étage la mieux adaptée à vos exigences métier.