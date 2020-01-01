Câble ou chaîne en métal ou plastique

Le câble ou la chaîne en métal ou plastique est un équipement indispensable dans de nombreux métiers du bâtiment. Utilisé pour le levage, la traction, la suspension ou la sécurisation d’éléments, il répond à des exigences variées selon les matériaux. Le métal assure robustesse et résistance mécanique élevée, tandis que le plastique offre légèreté et résistance à la corrosion. Chaque version s’adapte aux contraintes spécifiques du neuf ou de la rénovation. Ces produits sont essentiels pour les installations temporaires, les échafaudages ou les travaux de toiture. Professionnels du BTP, parcourez notre sélection pour trouver la solution adaptée à vos usages.