Câble, corde, grillage, treillis, filet

Les câbles, cordes, grillages, treillis et filets sont des éléments essentiels sur les chantiers pour des usages variés : renforcement, sécurisation, délimitation ou fixation. Utilisés dans le gros œuvre, la maçonnerie, les travaux en hauteur, la signalisation ou la protection temporaire, ils répondent à des besoins spécifiques en matière de résistance, de souplesse et de tenue dans le temps. Selon leur usage, ils sont fabriqués en acier, fibres synthétiques, inox ou matériaux galvanisés. Qu’il s’agisse de câbles de levage, de grillages de protection, de treillis soudés pour béton ou de filets de sécurité, ces produits garantissent la fiabilité et la sécurité des installations. Parcourez notre sélection pour choisir la solution adaptée à vos contraintes de chantier.