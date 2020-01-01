Câble spécialisé et coaxial pour informatique

Les câbles spécialisés et coaxiaux pour informatique assurent une transmission fiable des données dans les réseaux informatiques, télécoms ou audiovisuels. Le câble coaxial, doté d’un blindage contre les interférences, est couramment utilisé pour la télévision, les réseaux haut débit ou les liaisons longue distance. Les câbles spécialisés regroupent des solutions adaptées à des environnements spécifiques : câbles à faible émission de fumée, résistants au feu, à haute fréquence ou à blindage renforcé. Ils sont indispensables dans les infrastructures IT, les datacenters, les installations industrielles ou les bâtiments intelligents. Performants et conformes aux normes en vigueur, ils garantissent la sécurité et la qualité de signal. Consulte ici une sélection de câbles informatiques professionnels pour des réseaux stables, performants et durables.