Canalisation, fil et câble

Les canalisations, fils et câbles sont des éléments essentiels pour assurer la distribution sécurisée de l’électricité, des données ou des fluides dans tous types de bâtiments. Que ce soit pour des installations résidentielles, tertiaires ou industrielles, ces composants doivent répondre à des critères stricts de performance, de sécurité incendie, de conductivité et de résistance mécanique. Gainés, blindés, multiconducteurs, résistants aux UV ou adaptés aux environnements humides : les produits disponibles sur cette page couvrent une large gamme d’applications. Destinée aux professionnels du BTP, électriciens et installateurs, cette sélection regroupe des solutions techniques conformes aux normes en vigueur, faciles à poser et adaptées aux contraintes de chaque chantier. Optimisez vos installations grâce à des câblages fiables et durables.