Caisson de soufflage, d'extraction

Les caissons de soufflage et d’extraction assurent le transport d’air dans les réseaux de ventilation mécanique. Isolés ou non, ils sont utilisés pour introduire ou extraire l’air dans les bâtiments tertiaires, industriels ou résidentiels. Leur conception permet une réduction du bruit, une meilleure performance énergétique et une maintenance simplifiée. Disponibles en différentes dimensions et débits, ils s’intègrent facilement dans les installations CVC. Choisissez un caisson adapté pour une distribution d’air maîtrisée et efficace.