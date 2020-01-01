Cale, espaceur, ligature et raccord pour armature

Les cales, espaceurs, ligatures et raccords pour armature sont des accessoires indispensables à la mise en œuvre du béton armé. Ils garantissent le bon positionnement des armatures dans le coffrage, assurant ainsi le respect des enrobages et la durabilité des ouvrages. Les cales (plastique, béton ou métal) maintiennent l’armature à distance des banches ou du sol, tandis que les espaceurs facilitent le maintien des treillis et barres en position pendant le coulage. Les ligatures permettent de fixer les armatures entre elles rapidement, et les raccords assurent la continuité des barres sans soudure. Ces éléments contribuent à la qualité du ferraillage et à la conformité du chantier. Simples à poser, ils font gagner un temps précieux tout en réduisant les risques d’erreurs. Explorez notre sélection d’accessoires pour un ferraillage précis, sécurisé et conforme aux règles de l’art.