Calorifugeage pour tuyau et robinet

Le calorifugeage consiste à isoler les tuyaux et équipements de plomberie ou de chauffage pour limiter les pertes de chaleur et éviter le gel. Il concerne les réseaux d’eau chaude, de chauffage ou de fluides techniques. Mousse élastomère, coquilles en laine minérale, gaines PVC ou bandes isolantes sont autant de solutions pour garantir la performance thermique et la durabilité des installations. En rénovation comme en neuf, le calorifugeage permet de réduire les consommations d’énergie et de sécuriser le réseau.