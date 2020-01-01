Canalisation, tuyau béton pour assainissement

Les canalisations en béton pour assainissement sont particulièrement adaptées aux réseaux enterrés soumis à de fortes contraintes mécaniques ou hydrauliques. Robustes, durables et résistants aux agressions chimiques, ces tuyaux conviennent aux ouvrages d’assainissement collectif, aux réseaux pluviaux, ou aux zones industrielles à fort trafic. Disponibles en plusieurs diamètres et classes de résistance, ils assurent une évacuation fiable des effluents et une excellente tenue dans le temps. Pour les professionnels du BTP, les canalisations en béton représentent une solution technique sûre, conforme aux normes en vigueur, et adaptée aux projets les plus exigeants. Découvrez sur cette page une sélection de tuyaux béton pour vos chantiers d’assainissement.