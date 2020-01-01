Canalisation, tuyau pour assainissement

Les canalisations et tuyaux pour assainissement sont indispensables au bon fonctionnement des réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales. Utilisés dans les ouvrages d’assainissement collectif ou autonome, ils assurent le transport sécurisé et durable des effluents vers les dispositifs de traitement. Disponibles en différents matériaux (PVC, PEHD, béton, grès), diamètres et résistances mécaniques, ces conduites s’adaptent aux contraintes des sols, du débit et des normes en vigueur. Pour les professionnels du BTP et les collectivités, bien choisir ses tuyaux d’assainissement est essentiel pour garantir l’étanchéité, la pérennité et la facilité de pose du réseau. Cette page propose une sélection de solutions techniques adaptées à tous types de chantiers.