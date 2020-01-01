Canalisation, tuyau plastique pour assainissement

Légers, faciles à poser et résistants à la corrosion, les tuyaux plastiques pour assainissement sont largement utilisés dans les réseaux d’évacuation des eaux usées ou pluviales. Fabriqués en PVC, PEHD ou PP, ils offrent une excellente étanchéité et une grande souplesse de mise en œuvre, que ce soit en assainissement autonome, collectif ou pluvial. Ces canalisations conviennent aussi bien aux zones résidentielles qu’aux chantiers industriels ou agricoles. Disponibles dans une large gamme de diamètres et de rigidités, elles répondent aux normes en vigueur et garantissent la pérennité des installations. Cette page rassemble les solutions plastiques adaptées à vos besoins en travaux d’assainissement.