Les caniveaux jouent un rôle essentiel dans la gestion des eaux pluviales, permettant un drainage efficace des surfaces extérieures comme les routes, trottoirs et parkings. Ils collectent et dirigent les eaux de pluie vers les systèmes d'évacuation, évitant ainsi l'accumulation d'eau et les risques d'inondation.

Adaptés aux environnements urbains, industriels et commerciaux, les caniveaux sont disponibles dans divers matériaux tels que le béton, le polymère et l’acier inoxydable. Les modèles avec grilles intégrées facilitent l'entretien et empêchent les débris de bloquer l'écoulement.

Ces solutions sont particulièrement utilisées dans les voiries, les zones industrielles et les espaces commerciaux. Cette page présente une gamme complète de produits de caniveaux destinés aux professionnels du BTP, des collectivités et des aménageurs urbains, pour assurer un drainage efficace et durable des espaces extérieurs.