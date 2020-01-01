Capteur analogique, numérique, intelligent

Les capteurs analogiques, numériques et intelligents jouent un rôle clé dans la collecte de données pour les systèmes de gestion technique. Température, humidité, pression, luminosité… Ces capteurs mesurent les paramètres essentiels du bâtiment et transmettent les informations aux unités de régulation ou de supervision. Les modèles intelligents peuvent intégrer une analyse locale ou une auto-calibration. Adaptés à tous types d’environnements, ils garantissent une surveillance fiable et continue. Consultez notre sélection pour trouver les capteurs adaptés à vos installations.