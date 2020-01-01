L’automatisation des bâtiments transforme radicalement la gestion des installations techniques : chauffage, ventilation, climatisation, éclairage, sécurité ou ouvertures. Grâce à des systèmes intelligents — GTB/BACS, capteurs IoT, pilotage à distance et solutions connectées —, les professionnels du BTP peuvent améliorer la performance énergétique, anticiper la maintenance et renforcer le confort des occupants. Ces outils permettent une régulation fine, optimisent les coûts d’exploitation et contribuent aux objectifs environnementaux. Ils sont essentiels pour répondre aux exigences réglementaires, en particulier sur les bâtiments tertiaires et collectifs. Explorez des solutions de supervision adaptables, évolutives et compatibles BIM, visant à rendre chaque bâtiment plus intelligent, fiable et durable.