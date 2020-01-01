Le carreau de faïence est un revêtement mural en céramique émaillée, prisé pour ses qualités esthétiques et sa facilité d’entretien. Léger, il se destine uniquement aux murs intérieurs, notamment dans les salles de bains, cuisines, sanitaires ou espaces commerciaux. Il se décline dans une large gamme de formats, de textures et de motifs (unis, décorés, imitation zellige, géométriques). Son émail coloré apporte éclat et personnalisation à chaque projet. Facile à poser et économique, le carreau de faïence allie décoration et hygiène, tout en assurant une bonne résistance à l’humidité.