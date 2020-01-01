Revêtement céramique, carrelage pour sol et mur

Le revêtement céramique regroupe un large éventail de carreaux techniques et décoratifs adaptés aux sols et murs intérieurs comme extérieurs. Fabriqués en grès cérame, faïence, terre cuite ou mosaïque, ces produits offrent robustesse, résistance à l’eau, aux taches et aux UV. Disponibles dans de multiples formats (du petit 20×20 cm au grand format 120×120 cm), finitions et coloris (effets bois, pierre, béton, marbre), ils conviennent aux projets résidentiels, tertiaires, commerces et ERP. Certains carreaux sont certifiés UPEC pour trafic intense ou usage industriel. Faciles à nettoyer, durables et esthétiques, ils valorisent vos chantiers tout en répondant aux exigences techniques. Parcourez les modèles adaptés à chaque usage professionnel.