Le carreau de grès, qu’il soit cérame ou étiré, est un revêtement très résistant utilisé pour les sols et murs soumis à de fortes contraintes. Adapté aux intérieurs comme aux extérieurs, il se distingue par sa faible porosité, sa résistance au gel, aux chocs, à l’usure et aux produits chimiques. Son large choix de finitions (émaillé, poli, structuré) et de formats permet une grande liberté de pose dans les locaux résidentiels, tertiaires ou industriels. Solution durable et esthétique, le grès cérame répond aux exigences des chantiers professionnels.