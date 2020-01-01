Le carreau de terre cuite, naturelle ou émaillée, est un matériau traditionnel apprécié pour son authenticité et sa chaleur. Fabriqué à base d’argile cuite, il est respirant, régule l’humidité ambiante et apporte un cachet rustique ou méditerranéen aux sols et murs intérieurs. En version émaillée, il devient plus imperméable et se prête à des décors originaux. Utilisé dans les maisons anciennes, bâtiments patrimoniaux ou projets de rénovation, il est disponible en formats variés (hexagonal, carré, rectangulaire). Ces carreaux nécessitent souvent un traitement de surface pour renforcer leur résistance.