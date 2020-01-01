Carreau et mosaïque en pâte de verre

Les carreaux et mosaïques en pâte de verre sont des revêtements décoratifs hautement résistants, adaptés aux murs et sols, notamment dans les environnements humides. Fabriqués à partir de verre recyclé fondu, ils présentent une surface lisse, imperméable, facile à nettoyer et résistante aux produits chimiques. Utilisés pour les piscines, hammams, spas, salles de bains ou cuisines, ils offrent une grande variété de couleurs, effets brillants, irisés ou translucides. Leur format en tesselles facilite la création de motifs personnalisés et originaux.