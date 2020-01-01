Casques de chantier, masque, bouchon

Les casques de chantier, masques et bouchons d’oreilles protègent la tête, les voies respiratoires et l’audition sur les zones de travaux exposées. Ces EPI sont indispensables pour prévenir les chocs, inhalations de poussières ou nuisances sonores. Les modèles varient selon les environnements : casque à visière, masque FFP, bouchons jetables ou réutilisables. Conformes aux normes de sécurité, ils assurent le confort et la sécurité des professionnels sur chantier.