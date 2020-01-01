Protection des biens et des personnes, sauf incendie

La protection des biens et des personnes, hors protection incendie, regroupe des solutions techniques indispensables pour sécuriser les bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels. Alarmes anti-intrusion, vidéosurveillance, détecteurs de mouvement, accès contrôlés et équipements anti-agression assurent une prévention proactive contre les risques de vol, vandalisme ou malveillance. Ces systèmes, souvent interconnectés dans des infrastructures intelligentes, garantissent sécurité, traçabilité et réactivité, tout en respectant la réglementation RGPD concernant la vie privée. Pensés pour les professionnels du BTP, les produits sélectionnés sont certifiés NF ou CE, faciles à intégrer en neuf comme en rénovation, et assurent fiabilité 24/7. Faciles à installer, évolutifs, certains dispositifs se pilotent à distance via applications mobiles ou plateformes de supervision. Parcourez cette page pour découvrir des solutions robustes, modulaires et conformes, destinées à la protection globale de vos chantiers, bâtiments et occupants.