Ceinture, harnais de sécurité

Les harnais et ceintures de sécurité assurent la protection des travailleurs en hauteur contre les chutes. Conformes aux normes en vigueur (EN 361, EN 358), ils sont équipés de points d’ancrage, longes, absorbeurs d’énergie et mousquetons. Adaptés aux travaux sur toiture, échafaudage ou pylône, ces équipements sont réglables, confortables et résistants. Ils font partie intégrante des équipements de protection individuelle à utiliser sur tout chantier en hauteur.