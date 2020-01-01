Cellule et capteur photovoltaïque, panneau solaire

Les cellules et capteurs photovoltaïques sont au cœur des systèmes de production d’énergie solaire. Intégrés aux panneaux solaires, ils permettent de convertir l’énergie du soleil en électricité, offrant ainsi une solution renouvelable, économique et durable. Utilisés dans le résidentiel, le tertiaire ou les installations industrielles, ces équipements s’inscrivent pleinement dans la transition énergétique et les objectifs de performance environnementale. Pour les professionnels du BTP, installateurs ou maîtres d’ouvrage, cette page regroupe une sélection de cellules, capteurs et panneaux photovoltaïques adaptés à tous types de projets, en neuf comme en rénovation. Fiabilité, rendement, facilité de pose et conformité aux normes sont autant de critères pris en compte dans le choix des solutions proposées.