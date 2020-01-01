La charge pour peinture est utilisée pour modifier la texture, la consistance, le pouvoir couvrant ou les propriétés mécaniques des peintures. D’origine minérale ou synthétique (carbonate, talc, silice…), elle permet d’adapter les formulations à chaque usage : intérieur, extérieur, anti-humidité, décoratif ou industriel. Ces charges améliorent la tenue dans le temps, réduisent la brillance ou facilitent l’application. Indispensables dans les peintures techniques ou économiques, elles répondent aux exigences des professionnels du bâtiment. Consultez les produits disponibles pour formuler vos revêtements avec précision.