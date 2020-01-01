Granulat et charge, sable et gravier

Le granulat et la charge – sable et gravier sont des matériaux de base incontournables dans la construction, utilisés pour les bétons, mortiers, enrobés, remblais ou stabilisations. Disponibles en différentes granulométries, formes et provenances, ils permettent d’ajuster la performance mécanique, la compacité et la résistivité des ouvrages. Le sable, naturel ou lavé, est essentiel au dosage des bétons et bétons légers, tandis que les graviers assurent la robustesse et la stabilité des corps d’état. Utilisés en extérieur comme en intérieur, ces matériaux doivent respecter les normes de granulométrie, propreté et contrôle (EN 12620, NF EN 13139). Ils conviennent aux projets en neuf ou en rénovation, du résidentiel au génie civil. Parcourez les références disponibles pour choisir le granulat adapté à vos besoins professionnels en structure, voirie ou aménagement.