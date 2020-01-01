Charge pour plastiques, caoutchouc, mastic

La charge pour plastiques, caoutchouc et mastic est utilisée pour améliorer les propriétés mécaniques, thermiques ou esthétiques des matériaux souples. Ces charges, souvent minérales (silice, talc, barytine), modifient la viscosité, la dureté, la tenue aux UV ou la résistance chimique des formulations. Elles sont utilisées dans la fabrication de joints, colles, mastics, membranes ou plastiques techniques. En fonction du dosage, elles influencent la souplesse, l’adhérence ou la densité des produits finis. Parcourez les références listées pour sélectionner la charge adaptée à vos besoins industriels ou travaux spécialisés.