Le châssis d’aération pour paroi en verre est une solution technique discrète et efficace pour ventiler les façades vitrées ou verrières. Il permet une aération naturelle tout en préservant l’esthétique et la transparence des surfaces vitrées. Motorisés ou manuels, ces châssis assurent une bonne circulation de l’air, une régulation thermique et peuvent s’intégrer dans des systèmes domotiques. Ils conviennent parfaitement aux bâtiments tertiaires, commerciaux ou établissements publics.