Châssis, fenêtre de toit, lucarne, lanterneau, hublot

Les châssis, fenêtres de toit, lucarnes, lanterneaux et hublots permettent d'apporter de la lumière naturelle, de ventiler ou d'accéder à la toiture tout en garantissant l'étanchéité et la performance thermique de l'enveloppe du bâtiment. Qu’il s’agisse de combles aménagés, de bâtiments tertiaires, d’ateliers ou d’ERP, ces ouvertures techniques s’adaptent à toutes les configurations : toiture en pente ou plate, couverture zinc, tuiles ou étanchéité bitumineuse. Disponibles en version fixe, à projection, à rotation ou à ouverture motorisée, elles peuvent intégrer des vitrages isolants, occultants ou autonettoyants. Les matériaux utilisés (PVC, aluminium, bois ou mixtes) assurent robustesse, longévité et facilité d’entretien. Certains modèles sont équipés de fonctions de désenfumage, de sécurité ou de régulation thermique. Parcourez les solutions listées pour trouver l’équipement adapté à vos projets de toiture.