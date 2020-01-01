Le châssis ouvrant permet l’ouverture partielle ou totale d’une paroi vitrée pour assurer ventilation, accès ou sécurité. Utilisé en façade ou en toiture, il est indispensable dans les projets de bâtiments résidentiels, tertiaires ou industriels pour assurer une aération naturelle et un confort thermique. Disponible en différentes configurations (à soufflet, à l’italienne, à projection…), il s’adapte aux contraintes architecturales tout en respectant les normes d’isolation et d'étanchéité. Retrouvez ici des solutions professionnelles conçues pour une intégration optimale aux menuiseries, façades vitrées ou verrières.