Chemin de câbles, goulotte

​Les chemins de câbles et les goulottes sont des composants essentiels pour le cheminement et la protection des câbles électriques et de communication dans les bâtiments. Les chemins de câbles, disponibles en divers matériaux tels que l'acier galvanisé ou l'aluminium, offrent une solution robuste pour supporter et organiser les câblages, facilitant ainsi l'installation et la maintenance. Les goulottes, quant à elles, permettent une distribution discrète des câbles le long des murs ou des plafonds, tout en les protégeant des dommages mécaniques et en améliorant l'esthétique des espaces intérieurs. Ces systèmes contribuent à la sécurité électrique en évitant les risques d'emmêlement et en assurant une séparation adéquate entre les différents types de câbles. Découvrez notre sélection de solutions techniques et de produits adaptés aux besoins des professionnels du BTP, alliant performance, durabilité