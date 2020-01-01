Le ciment pour finition de sol est un matériau polyvalent, utilisé pour créer des surfaces résistantes, lisses ou décoratives. Il permet de réaliser une finition brute ou teintée, selon les exigences esthétiques ou fonctionnelles du chantier. Ce type de ciment est adapté aux locaux techniques, ateliers, garages, mais aussi aux espaces contemporains où l’effet béton ciré est recherché. Résistant aux charges, à l’humidité et aux agressions mécaniques, il s’applique en fine couche ou en chape selon les besoins. Certains produits intègrent des additifs pour améliorer l’adhérence, le séchage ou la tenue dans le temps. Parcourez les solutions listées pour identifier le ciment de finition adapté à vos projets.