Produit de finition, rénovation de revêtement

Les produits de finition et de rénovation de revêtement permettent d’améliorer l’aspect, la durabilité et les performances des surfaces existantes, sans avoir à les remplacer. Ces solutions techniques sont utilisées pour rénover, protéger ou modifier l’apparence des revêtements de sol ou de mur, qu’ils soient textiles, PVC, bois, carrelage ou béton. Qu’il s’agisse de peintures spécifiques, de vernis, de résines ou de solutions de recouvrement, ces produits facilitent la remise en état des supports et prolongent leur durée de vie. Ils offrent également des propriétés complémentaires comme l’anti-glissance, la résistance chimique ou l’effet décoratif. Découvrez les références listées pour sélectionner la solution adaptée à vos contraintes de chantier, à vos supports et à vos objectifs esthétiques.