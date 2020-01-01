Le clapet est un élément de sécurité hydraulique indispensable dans les installations sanitaires, de chauffage et d’adduction d’eau. Sa fonction principale est d’empêcher le retour d’eau ou de fluide dans le sens inverse du flux, évitant ainsi toute contamination du réseau ou dysfonctionnement des équipements. Il existe différents types de clapets selon les besoins : clapet anti-retour, à battant, à ressort, double clapet de sécurité, chacun adapté à des configurations précises. Pour les professionnels du bâtiment, le choix du clapet doit tenir compte du type de réseau, de la pression, du débit et du fluide véhiculé. En garantissant l’étanchéité et la protection des installations, ces dispositifs participent à la conformité des réseaux avec les normes sanitaires en vigueur. Sur cette page, retrouvez une sélection de clapets techniques, fiables et durables, pour tous vos projets de construction ou de rénovation.