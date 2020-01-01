La robinetterie regroupe l’ensemble des équipements permettant le contrôle, la distribution et la régulation des fluides dans les installations sanitaires, de chauffage ou de plomberie. Essentiels sur tous les chantiers, ces dispositifs incluent mitigeurs, robinets d’arrêt, vannes, clapets anti-retour ou encore têtes de robinet. Pour les professionnels du bâtiment, choisir une robinetterie adaptée garantit performance, sécurité et durabilité des réseaux. Une robinetterie bien sélectionnée contribue aussi à limiter les pertes d’eau, à simplifier la maintenance et à répondre aux exigences de performance énergétique. Que ce soit en construction neuve ou en rénovation, les solutions disponibles permettent de répondre à tous les besoins métier. Découvrez sur cette page une sélection de produits techniques fiables, pensés pour optimiser vos installations et garantir la conformité de vos projets.