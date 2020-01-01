Clapet et volant coupe-feu pour distribution aéraulique

Les clapets et volets coupe-feu jouent un rôle vital dans la sécurité incendie des réseaux de ventilation. En cas de départ de feu, ils empêchent la propagation des flammes et fumées d’un compartiment à l’autre. Conformes aux normes en vigueur, ces dispositifs s’activent automatiquement ou manuellement selon les systèmes installés. Indispensables dans les ERP, logements collectifs et bâtiments industriels, ils assurent la protection des personnes et des biens. Retrouvez des solutions certifiées et robustes adaptées à chaque configuration.